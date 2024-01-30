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Ночью сбили 15 из 35 "Шахедов". Игнат объяснил, почему эффективность ПВО иногда отличается

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 30 января, во время очередной ночной атаки российских террористов, противовоздушная оборона уничтожила 15 из 35 "Шахедов". Большую часть дронов враг применил против прифронтовых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Для кого-то это, возможно, странно. Потому что все привыкли видеть иногда и стопроцентное сбивание. Здесь надо людям объяснять. Есть понимание как враг применяет технику. Это не какое-то там изменение тактики и т.д.", - отметил Игнат. 

По словам спикера Воздушных сил, россияне атакуют разным количеством БПЛА на разных направлениях и с разных направлений. Сегодня это были: 

  • Курская область, Россия; 
  • Приморско-Ахтарск, Россия; 
  • Чауда, Крым. 

Большую часть БпЛА было направлено против прифронтовых территорий, расположенных близко к линии боевого столкновения или государственной границы. В частности россияне пытались поразить различные объекты: военные, гражданские, топливно-энергетического сектора.

"Не будем забывать эти удары "Искандерами" по Полтавской области, а сегодня уже видели и удары БпЛА по объектам топливно-энергетического сектора. Это будет всегда в приоритете врага. Даже не в глубине страны, а ближе к линии фронта", - пояснил Игнатий.

Атака на Украине в ночь на 30 января

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными дронами типа Shahed-136/131. Также использовали две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Донецкой области.

Противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

К отражению атаки привлекали:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • мобильные огневые группы.

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