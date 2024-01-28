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Нічна атака росіян дронами та балістикою: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Неділя 28 січня 2024 06:43
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Нічна атака росіян дронами та балістикою: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО Фото: сили ППО збили чотири "Шахеди" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 січня, атакували територію України "Шахедами" та балістикою. Сили ППО знищили чотири ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області РФ та трьома ракетами С -300 по Донецькій області з тимчасово окупованою територією регіону", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Наголошується, що ворог атакував цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нічна атака росіян дронами та балістикою: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири з восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Нічний удар по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт. Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.

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Нічна атака росіян дронами та балістикою: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
Нічна атака росіян дронами та балістикою: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
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