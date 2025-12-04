UA

Вночі без відключень. ДТЕК оприлюднив графіки для Києва на 5 грудня

Фото: в Києві 5 грудня триватимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 5 грудня, в Києві будуть діяти графіки відключення, проте всю ніч кияни будуть зі світлом. Вдень його вимикатимуть максимум на 3,5 години за раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Протягом дня світло відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 5 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, графіки відключень світла - вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

