Вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура

За словами Артюха, перший обстріл росіяни здійснили о 3 ночі. Тоді ж по місту було запущено чотири ракети. Наступні 9 терористи запустили вже о 8 ранку. Внаслідок обстрілів у Шостці суттєво постраждала інфраструктура: три котельні.

"Сьогодні 45 будинків без опалення, дві школи і інші об'єкти, де зараз проводиться їхнє обстеження. І надається допомога щодо ліквідації. Працюють бригади щодо відновлення теплопостачання", - додав він.

Обстріл Шостки Сумської області

Цього ранку, 31 грудня, російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали у Києві, а також Шостці.

Як розповів пізніше міський голова Шостки Микола Нога, внаслідок обстрілу ворога зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено: