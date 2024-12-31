UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура

Ілюстративне фото: вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, а також зранку росіяни запустили 13 ракет по Шостці, Сумська область. Внаслідок атак у місті постраждала суттєво інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За словами Артюха, перший обстріл росіяни здійснили о 3 ночі. Тоді ж по місту було запущено чотири ракети. Наступні 9 терористи запустили вже о 8 ранку. Внаслідок обстрілів у Шостці суттєво постраждала інфраструктура: три котельні. 

"Сьогодні 45 будинків без опалення, дві школи і інші об'єкти, де зараз проводиться їхнє обстеження. І надається допомога щодо ліквідації. Працюють бригади щодо відновлення теплопостачання", - додав він. 

Обстріл Шостки Сумської області

Цього ранку, 31 грудня, російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали у Києві, а також Шостці. 

Як розповів пізніше міський голова Шостки Микола Нога, внаслідок обстрілу ворога зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено: 

  • 12 багатоповерхових житлових будинків; 
  • 2 освітніх заклади;
  • інші об‘єкти соціальної сфери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні