Росія вдарила ракетами по Шостці
Російська армія вранці вівторка, 31 грудня, вчергове масштабно атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилось місто Шостка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
За даними Сумської ОВА, зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.
Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак наслідки атаки росіян уточнюються.
Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
"Швидкісна ціль у напрямку Шостки Сумської області", - написали повітряники.
Оновлено о 08:55.
За даними міського голови Шостки Миколи Ноги, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли.
Внаслідок удару зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. На місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи.
"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - написав він у Facebook.
Обстріли Шостки Сумської області
Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють Шостку Сумської області. Зокрема, у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім людей було поранено, одна людина загинула, були й відключення світла. Тоді під удар у Шостці потрапила пожежна частина.
Наступного удару було завдано 9 листопада. Тоді росіяни теж атакували критичну інфраструктуру міста.
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