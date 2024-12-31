Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки

Під ранок 31 грудня російські війська застосували проти українських міст ракети. Вибухи чули у Києві , також ворог завдав удару по Шостці Сумської області.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про атаку РФ та її наслідки.

Зазначимо, що з ночі росіяни запустили кілька груп "Шахедів" у бік України. Близько 03:00 Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, а в КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. Також швидкісна ціль летіла в район Шостки Сумської області.

Після відбою ракетної загрози моніторингові канали знову продовжили сповіщати українців про напрямок руху "Шахедів", які паралельно атакують Україну.

Вже на ранок, близько 07:30 ракети знову полетіли в бік України. Повідомлялося про пуски керованих авіаційних ракет в бік Миргорода (Полтавська область).

Удари по Шостці

Під ударом ракет вранці знову опинилася Шостка. Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери.

Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Мер міста Микола Нога звернувся до місцевих жителів.

"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - повідомив він.

Вибухи в Києві

Вранці вибухи також лунали й в столиці. Повітряні сили писали про швидкісні цілі в напрямку Києва та Василькова. В Києві та області працювала ППО.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

"За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходили", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже близько 08:30 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Цей винищувач є носієм ракет "Кинджал", але самих пусків літак не здійснив.