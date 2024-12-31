Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Під ранок 31 грудня російські війська застосували проти українських міст ракети. Вибухи чули у Києві, також ворог завдав удару по Шостці Сумської області.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про атаку РФ та її наслідки.
Зазначимо, що з ночі росіяни запустили кілька груп "Шахедів" у бік України. Близько 03:00 Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, а в КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. Також швидкісна ціль летіла в район Шостки Сумської області.
Після відбою ракетної загрози моніторингові канали знову продовжили сповіщати українців про напрямок руху "Шахедів", які паралельно атакують Україну.
Вже на ранок, близько 07:30 ракети знову полетіли в бік України. Повідомлялося про пуски керованих авіаційних ракет в бік Миргорода (Полтавська область).
Удари по Шостці
Під ударом ракет вранці знову опинилася Шостка. Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери.
Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Мер міста Микола Нога звернувся до місцевих жителів.
"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - повідомив він.
Вибухи в Києві
Вранці вибухи також лунали й в столиці. Повітряні сили писали про швидкісні цілі в напрямку Києва та Василькова. В Києві та області працювала ППО.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.
"За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходили", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Вже близько 08:30 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Цей винищувач є носієм ракет "Кинджал", але самих пусків літак не здійснив.
Нагадаємо, що після того, як війська РФ провели масовану ракетну атаку по Україні на Різдво, вона може готуватися здійснити ще одну мастабну атаку ближче в новорічну ніч, розповідав нещодавно в коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також не виключив, що за цим наступний масштабний удар може статися вже через 7-10 днів після Нового року.
Більше про імовірність ракетного обстрілу на Новий рік, а також про загрозу застосування "Орєшніка" - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Повітряних сил ЗСУ, КМВА, Сумської ОВА та мерії Шостки.
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