Ночью и утром Шостку атаковали 13 ракет, сильно пострадала инфраструктура

По словам Артюха, первый обстрел россияне осуществили в 3 ночи. Тогда же по городу было запущено четыре ракеты. Следующие 9 террористы запустили уже в 8 утра. В результате обстрелов в Шостке существенно пострадала инфраструктура: три котельные.

"Сегодня 45 домов без отопления, две школы и другие объекты, где сейчас проводится их обследование. И оказывается помощь по ликвидации. Работают бригады по восстановлению теплоснабжения", - добавил он.

Обстрел Шостки Сумской области

Этим утром, 31 декабря, российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу Украины. Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались в Киеве, а также Шостке.

Как рассказал позже городской голова Шостки Николай Нога, в результате обстрела врага разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены: