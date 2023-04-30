Вночі та зранку росіяни гатять по Сумській області з мінометів та закидують КАБами

Вночі і зранку у неділю, 30 квітня, окупанти вже влаштували 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Середино-Бузькій громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ та артилерії, загалом 35 вибухів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі", - додають в ОВА.

Крім того, по Зноб-Новгородській громаді з території РФ здійснено авіаудар 2 керованими авіабомбами (КАБ) по території громади. Одну міну скинув ворог на територію і Білопільської громади.

"Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель", - додали в адміністрації.

Що стосується Дружбівської громади, то з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" по місту Дружба.

"Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку", - додали у відомстві.

Нагадаємо,27 квітня російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

Крім цього, в результаті обстрілу, який здійснили росіяни 26 квітня, було поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.