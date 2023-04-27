Понад 130 "прильотів". Росіяни знову обстріляли Сумську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Зафіксовано понад 130 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 27 квітня, російські військові обстріляли територію Сумської області з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

Також ми писали, що вчора, 26 квітня, окупанти вчергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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