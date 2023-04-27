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Понад 130 "прильотів". Росіяни знову обстріляли Сумську область

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Сумська область , Четвер 27 квітня 2023 22:05
Понад 130 "прильотів". Росіяни знову обстріляли Сумську область Фото: росіяни знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 27 квітня, російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано понад 130 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

  • Середино-Будська громада: громади росіяни били з мінометів - 22 вибухи. Також з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 4 ракет по місту Середина-Буда.
  • Есманська громада: зафіксовано 23 "прильоти" з міномету та 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. Також ворог з гелікоптера здійснив пуск 1 ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені три житлові будинки.
  • Зноб-Новгородська громада ворог теж бив з мінометів - 9 вибухів, а також зафіксовано обстріл з АГС - 5 пострілів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуск 3 ракет по території громади.
  • Шалигинська громада: росіяни скинули на територію 3 міни.
  • Свеська громада: були 4 вибухи з міномету.
  • Білопільська громада: зафіксовано 31 "приліт" з міномету та 4 - зі ствольної артилерії.
  • Юнаківська громада: з території рф росіяни здійснили артобстріл – 6 вибухів.
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії - 4 "прильоти".
  • Миропільська громада: був артобстріл - 5 вибухів та мінометний обстріл - 4 міни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 27 квітня, російські військові обстріляли територію Сумської області з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

Також ми писали, що вчора, 26 квітня, окупанти вчергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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