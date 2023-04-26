Росіяни вчергове обстріляли Сумську область: є пораненні та руйнування

Сьогодні, 26 квітня, російські військові вчергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської.

По території Середино-Будської громади з боку РФ було здійснено обстріл громади зі ствольної артилерії - 15 прильотів, та з РСЗВ "Град" - 4 прильоти.

Крім того, з гелікоптеру по м. Середина-Буда випущено чотири некерованих ракети. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки.

Есманську громаду росіяни атакували з міномета - зафіксовано 7 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок місцевого жителя та надвірні будови.

Росіяни скинули 18 мін на територію Юнаківської громади. За результатами одного з обстрілів, було поранено двох жителів с. Басівка. Поранених доставлено до лікарні.

Крім того, на території громади підірвався на мінітрактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

З міномету та АГС.окупанти обстріляли Білопільську громаду, 15 прильотів та 30 пострілів відповідно.

По Шалигинській громаді з території РФ було здійснено артобстріл - 2 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Загалом за добу на території Сумської області зафіксовано 100 прильотів з міномету, артилерії та АГС.

Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли Дружківку Донецької області. Під удар потрапив місцевий відділ поліції, поранення зазнали троє поліцейських.

Крім того, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили насосну станцію

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