Ночью и утром россияне бьют по Сумской области из минометов и забрасывают КАБами

Ночью и утром в воскресенье, 30 апреля, оккупанты уже устроили 9 обстрелов приграничных общин Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Дружбовская территориальная общины", - говорится в сообщении.

В частности, по Середино-Будской общине россияне били из минометов, РСЗО и артиллерии, в общей сложности 35 взрывов.

"В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом, произошел пожар жилого дома и летней кухни. Повреждены линии электросети", - добавляют в ОВА.

Кроме того, по Зноб-Новгородскому обществу с территории РФ осуществлен авиаудар 2 управляемыми авиабомбами (КАБ) по территории общины. Одну мину сбросил враг на территорию и Белопольской общины.

"В результате авиаудара есть повреждения нежилых зданий", - добавили в администрации.

Что касается Дружбовской общины, то с территории РФ совершен обстрел из РСЗО "Град" по городу Дружба.

"В результате попадания в жилой дом при обстреле произошел пожар. Повреждено помещение отделения банка. Также один из боеприпасов попал в крышу двухэтажного 12 квартирного жилого дома. В результате попадания повреждена кровля дома", - добавили в ведомстве.

Напомним, 27 апреля российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Кроме того, в результате обстрела, который произвели россияне 26 апреля, были ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.