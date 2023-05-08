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Вночі росіяни випустили по Краматорську шість ракет

Фото: окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області шістьма ракетами 8 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Промислова зона була атакована шістьма ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська - без жертв", - розповів він.

Очільник регіону також додав, що на Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці - там ніхто не постраждав", - констатував Кириленко.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 травня, вибухи лунали у Херсоні, у Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, окупанти завдали цієї ночі по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Також російські окупанти атакували Київ дронами.

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КраматорськДонецька область