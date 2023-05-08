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Ночью россияне выпустили по Краматорскому шесть ракет

Фото: оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области шестью ракетами 8 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в понедельник, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Промышленная зона была атакована шестью ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Ночью россияне выпустили 6 ракет по промзоне Краматорска - без жертв", - рассказал он.

Глава региона также добавил, что на Донецком направлении поврежден дом в Кураховке, также в общине под обстрел попало Курахово. Зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей общины.

"На Горловском направлении поврежден частный дом в Константиновке. В Торецкой общине ранен 1 человек и поврежден дом в Щербиновке. Также есть повреждения в Нелеповке и Петровке - там никто не пострадал", - констатировал Кириленко.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, взрывы звучали в Херсоне, в Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Также оккупанты атаковали Киев дронами.

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КраматорскДонецкая область