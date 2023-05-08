Ночью россияне выпустили по Краматорскому шесть ракет

"Ночью россияне выпустили 6 ракет по промзоне Краматорска - без жертв", - рассказал он.

Глава региона также добавил, что на Донецком направлении поврежден дом в Кураховке, также в общине под обстрел попало Курахово. Зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей общины.

"На Горловском направлении поврежден частный дом в Константиновке. В Торецкой общине ранен 1 человек и поврежден дом в Щербиновке. Также есть повреждения в Нелеповке и Петровке - там никто не пострадал", - констатировал Кириленко.