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У Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи

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Дніпропетровська область, Харківська область , Понеділок 08 травня 2023 10:55
У Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи Фото: в Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Дніпропетровській та Харківській областях сьогодні, 8 травня чули вибухи. Наразі в обох регіонах оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Дніпропетровщина - чутно вибухи", - інформує Telegram-канал "Дніпро обласний".

Після чого стало відомо і про вибухи в Харківській області.

"Вибухи...Знову вибухи в Харківській області", - пише "Харків Life".

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів у регіонах не надходила.

Мапа повітряних тривог станом на 10:55 виглядає так:

У Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вибухи, які чули в Херсоні під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області.

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