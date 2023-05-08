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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Понеділок 08 травня 2023 10:10
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні 8 травня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 8 травня місцеві жителі чують вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали та ЗМІ.

"Вибухи в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

Додамо, днем пізніше війська РФ минулої доби також обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей, і ще кілька поранено.

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Херсон Вибух воздушная тревога
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