Вночі росіяни випустили по Краматорську шість ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська - без жертв", - розповів він.

Очільник регіону також додав, що на Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці - там ніхто не постраждав", - констатував Кириленко.