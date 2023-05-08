ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі росіяни випустили по Краматорську шість ракет

Новость на русском →
Краматорськ, Понеділок 08 травня 2023 12:09
Вночі росіяни випустили по Краматорську шість ракет Фото: окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області шістьма ракетами 8 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Промислова зона була атакована шістьма ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська - без жертв", - розповів він.

Очільник регіону також додав, що на Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці - там ніхто не постраждав", - констатував Кириленко.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 травня, вибухи лунали у Херсоні, у Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, окупанти завдали цієї ночі по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Також російські окупанти атакували Київ дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні