Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вночі РФ вдарила 62 дронами з п’яти напрямків: зафіксовано 19 влучань

Ілюстративне фото: Росія вдарила 62 дронами з п’яти напрямків 19 жовтня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на неділю, 19 жовтня, запустила по території України 62 ударних безпілотники. Більшість з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 19 жовтня, починаючи з 19:00 18 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням 62 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Для ударів противник використовував напрямки Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Близько 40 дронів становили "Шахеди".

Відбиття повітряного нападу забезпечували підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, систем радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 40 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших на півночі й сході країни.

Зафіксовано 19 влучань ударних безпілотників у семи локаціях.

Атака триває - в повітряному просторі України перебуває кілька ворожих дронів. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, вечері у суботу, 18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту.

Також, за словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, російські війська продовжують удосконалювати технології застосування ударних безпілотників та змінюють тактику повітряних атак по енергетиці України.

