По 15 "Шахедів" в одну точку. Як змінилась тактика ударів по енергетиці України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram .

За його словами, Україна входить у зимовий період під постійними атаками російських військ. Щодня фіксуються удари по електростанціях, підстанціях, а також газових і водних об’єктах.

Останнім часом ворог прицільно б’є по транспортній інфраструктурі, зокрема по залізничних напрямках.

"Попри це протягом останнього року обсяг робіт із посилення захисту критичних об’єктів перевищили показники усіх попередніх років. Зокрема, роботи проведено на 22 об’єктах", - розповів Кулеба.

Атаки дронів по енергетиці України

За словами Кулеби, ворог щодня застосовує до 15 дронів типу "Shahed", кожен із яких несе близько 90 кілограмів вибухівки. Безпілотники атакують одну і ту саму ціль - прицільно та координовано.

"Мета Росії - дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти паніку та створити образ внутрішнього ворога. Вони робитимуть усе, щоб ми залишилися без світла, води й опалення. Зима буде складною, і ми маємо до цього готуватися", - наголосив Кулеба.