RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночью РФ ударила 62 дронами с пяти направлений: зафиксировано 19 попаданий

Иллюстративное фото: Россия ударила 62 дронами с пяти направлений 19 октября (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на воскресенье, 19 октября, запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 19 октября, начиная с 19:00 18 октября, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины с применением 62 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Для ударов противник использовал направления Миллерово, Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ). Около 40 дронов составляли "Шахеды".

Отражение воздушного нападения обеспечивали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, систем радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 40 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других на севере и востоке страны.

Зафиксировано 19 попаданий ударных беспилотников в семи локациях.

Атака продолжается - в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских дронов. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

 

Напомним, вечером в субботу, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

Также, по словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, российские войска продолжают совершенствовать технологии применения ударных беспилотников и меняют тактику воздушных атак по энергетике Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушные силы Украины