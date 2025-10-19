Ночью РФ ударила 62 дронами с пяти направлений: зафиксировано 19 попаданий

Российская армия в ночь на воскресенье, 19 октября, запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В ночь на 19 октября, начиная с 19:00 18 октября, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины с применением 62 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Для ударов противник использовал направления Миллерово, Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ). Около 40 дронов составляли "Шахеды".

Отражение воздушного нападения обеспечивали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, систем радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 40 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других на севере и востоке страны.

Зафиксировано 19 попаданий ударных беспилотников в семи локациях.

Атака продолжается - в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских дронов. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

