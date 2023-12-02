Вночі РФ атакувала Україну ракетами і дронами: ППО збила понад 10 повітряних цілей

Російська Федерація атакувала Україну ракетами і дронами сьогодні вночі, 2 грудня. Сили ППО знищили 10 "Шахедів" та 1 ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Повітряні Сили ЗСУ в Telegram .

У ніч на 2 грудня Росія випустила по Україні 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. В ОВА зазначають, що загиблих та постраждалих немає.

Варто зазначити, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в передмісті Дніпра.

Обстріли Дніпропетровської області

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно повідомлялось, що російські терористи вранці обстріляли п’ятиповерхівку у Нікополі. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Також російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч з четверга на п'ятницю, 1 грудня.