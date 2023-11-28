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Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: є загиблий та постраждалі

Нікополь, Дніпропетровська область, Вівторок 28 листопада 2023 10:14
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Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: є загиблий та постраждалі Фото: росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вранці 28 листопада обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці", - повідомив Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік. Також постраждали дві жінки - 65 та 63 років.

Окрім того, під завалами будинку ще можуть бути люди.

Фото: наслідки обстрілу (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Так, вчора російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.

Раніше повідомлялось, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйнування та поранені.

Також 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

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