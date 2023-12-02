У передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи
У передмісті Дніпра в ніч на суботу, 2 грудня, було чути звуки, схожі на вибухи. В області оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили.
"У передмісті Дніпра чутно вибухи", - сказано у повідомлення.
Також за даними Повітряних сил, у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу. Місцевих попередили про загрозу ракетного удару.
Атака РФ по Україні 1 грудня
Цієї ночі, 1 грудня, російські терористи вкотре атакували Україну дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Загалом ворог випустив дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131. Основним напрямком удару був південь й схід України, а пуски здійснювались з двох напрямку - мис Чауда й Приморсько-Ахтарськ.
Протиповітряна оборона знищила 18 ударних безпілотника й одну керовану авіаційну ракету Х-59.
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