У передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи

У передмісті Дніпра в ніч на суботу, 2 грудня, було чути звуки, схожі на вибухи. В області оголошено сигнал повітряної тривоги.

"У передмісті Дніпра чутно вибухи", - сказано у повідомлення.

Також за даними Повітряних сил, у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу. Місцевих попередили про загрозу ракетного удару.

Атака РФ по Україні 1 грудня

Цієї ночі, 1 грудня, російські терористи вкотре атакували Україну дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Загалом ворог випустив дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131. Основним напрямком удару був південь й схід України, а пуски здійснювались з двох напрямку - мис Чауда й Приморсько-Ахтарськ.

Протиповітряна оборона знищила 18 ударних безпілотника й одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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