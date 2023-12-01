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Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу

П'ятниця 01 грудня 2023 07:49
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Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу Ілюстративне фото: Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу (facebook com )
Автор: Наталія Кава

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч з четверга на п'ятницю, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив Лисак.

Однак за попередніми даними там обійшлося без жертв.

Окрім того, з важкої артилерії російські окупанти обстріляли Мирівську громаду. Потім - Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів.

За словами глави ОВА, на решті території області було спокійно, без ворожих атак.

Обстріли Кривого Рогу

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

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