Вночі РФ атакувала майже сотнею дронів та балістикою: що збила ППО

У ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:
Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.
Атаку відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.
Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 58 дронів-камікадзе на півночі, півдні та сході України.
Водночас, зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Цієї ночі одного з наймасштабніших обстрілів зазнало місто Чернігів та частина області. Наразі відомо про влучання в енергооб'єкти - це призвело до повного блекауту у Чернігові.
Також під ворожим ударом опинилась Черкаська область - там уламками збитих дронів пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.
Окрім цього росіяни запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих. У місті було чути щонайменше 4 вибухи. Влучання були у двох районах.
ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному району. Окрім того, було підтверджено удар по Немишлянському району. Наслідки наразі уточнюються.