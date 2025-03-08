Вночі дрони атакували НПЗ у Ленінградській області РФ

Уночі невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. За даними, ППО збила два дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора регіону Олександра Дрозденко.
У ніч на 8 березня нафтопереробний завод "КІНЕФ" у Киришах Ленінградської області РФ зазнав атаки безпілотників.
"Відбито атаку БПЛА на КІНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збитий на підльоті, інший - знищений над територією підприємства", - написав він у своєму Telegram-каналі.
За словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Офіційно постраждалих немає.
Зазначимо, що нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) є одним із найбільших у Росії.
Нагадаємо, що джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що в ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій завдали ударів по двох стратегічно важливих об’єктах у Краснодарському краї РФ - Ільському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська".
Раніше голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив значення Ільського НПЗ для російської інфраструктури.
Крім того, 17 лютого стало відомо, що після удару безпілотників найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" - "Кропоткінська" - була виведена з ладу.