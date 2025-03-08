Ночью дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области РФ

Ночью неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. По данным, ПВО сбила два дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора региона Александра Дрозденко.
В ночь на 8 марта нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в Киришах Ленинградской области РФ подвергся атаке беспилотников.
"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров. Официально пострадавших нет.
Отметим, что нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) является одним из крупнейших в России.
Напомним, что источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что в ночь на 17 февраля беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удары по двум стратегически важным объектам в Краснодарском крае РФ - Ильскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".
Ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил значение Ильского НПЗ для российской инфраструктуры.
Кроме того, 17 февраля стало известно, что после удара беспилотников крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" - "Кропоткинская" - была выведена из строя.