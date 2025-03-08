Ночью дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области РФ

Ночью неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. По данным, ПВО сбила два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора региона Александра Дрозденко.

В ночь на 8 марта нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в Киришах Ленинградской области РФ подвергся атаке беспилотников.

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров. Официально пострадавших нет.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) является одним из крупнейших в России.