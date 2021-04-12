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ВНО, оборонка, мораторий на взыскание жилья. Что Рада рассмотрит на внеочередном заседании

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 12:08
ВНО, оборонка, мораторий на взыскание жилья. Что Рада рассмотрит на внеочередном заседании Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Во вторник, 13 апреля, должно состояться внеочередное заседание Верховной рады. Его инициировала фракция "Слуга народа".

Об этом заявил замглавы фракции СН Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

"Внеочередное заседание включает ряд вопросов. Это вопросы и связанные с военной темой, совершенствование оборонных заказов. Внесение изменений по поводу ритуалов захоронения военных, это тоже очень важно. К сожалению, у нас погибают военные", - сказал нардеп.

Также рассмотрят вопрос о разблокировании большой приватизации, ведь одна из фракций заблокировала ее постановлением.

"Это и вопросы образования. Важно сейчас сделать рамку по сдаче или несдаче ВНО теми, кто не хочет вступать в вузы. В прошлом году так делали, это позволило уменьшить загруженность центров оценки, в момент коронавируса тоже очень важно, чтобы меньше детей потенциально были под заражением", - пояснил Корниенко.

Кроме того, в повестке дня - вопрос валютных кредитов, а именно продление до начала 2022 года моратория на взыскание залогового жилого имущества.

"Вопрос валютных заемщиков так называемый. Он уже давно тянется, несколько лет. 21 числа истекает мораторий, необходимо до 21 апреля определиться с этим вопросом", - заявил депутат.

Напомним, глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что ВР во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Оба их инициировали депутатские фракции и группы.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Верховная рада на внеочередном заседании во вторник может ввести штрафы за нарушение самоизоляции.

Из-за локдауна в Киеве парламент не проводил очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако нардепы собрались на три внеочередных заседания 30 марта.

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