Рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания
Верховная рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Оба их инициировали депутатские фракции и группы.
"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.
Глава Рады отметил, что оба заседания инициировали депутатские фракции и группы. По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.
Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада на следующей неделе может ввести штрафы за нарушение самоизоляции. Это вероятно произойдет на внеочередном заседании во вторник.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540 за основу.
Так, из-за локдауна в Киеве парламент не проводил очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако нардепы собрались на три внеочередных заседания 30 марта.