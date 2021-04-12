Верховная рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания . Оба их инициировали депутатские фракции и группы.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

Глава Рады отметил, что оба заседания инициировали депутатские фракции и группы. По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.

"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада на следующей неделе может ввести штрафы за нарушение самоизоляции. Это вероятно произойдет на внеочередном заседании во вторник.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540 за основу.

Так, из-за локдауна в Киеве парламент не проводил очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако нардепы собрались на три внеочередных заседания 30 марта.