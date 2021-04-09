Рада на внеочередном заседании может ввести штрафы за нарушение самоизоляции
Верховная рада на следующей неделе может ввести штрафы за нарушение самоизоляции. Это вероятно произойдет на внеочередном заседании во вторник.
По его данным, пока официально планируются заседания с 13 по 16 апреля с одним вопросом - "бесконечное рассмотрение правок к №2194 (земельная реформа)".
"Вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - отметил нардеп.
Подчеркнем, закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.
Он добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседание ВР касательно ситуации на фронте.
"В том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - написал парламентарий.
Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540 за основу.
Как писало РБК-Украина, из-за локдауна в Киеве Рада не проводила очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако собралась на три внеочередных заседания 30 марта.