Рада на внеочередном заседании может ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Верховная рада на следующей неделе может ввести штрафы за нарушение самоизоляции . Это вероятно произойдет на внеочередном заседании во вторник.

По его данным, пока официально планируются заседания с 13 по 16 апреля с одним вопросом - "бесконечное рассмотрение правок к №2194 (земельная реформа)".



"Вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - отметил нардеп.

Подчеркнем, закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

Он добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседание ВР касательно ситуации на фронте.

"В том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - написал парламентарий.