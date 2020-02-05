Внесение изменений в закон о ВАКС и Лесной кодекс: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная рада сегодня, 5 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде и внесении изменений в Лесной кодекс. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в законодательные акты относительно реформы патентного законодательства, законопроект о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

В повестке дня Рады законопроект о признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Напомним, 21 ноября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2483 "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Добавим, что Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.