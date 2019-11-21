Кабмин предлагает Раде внести изменения в закон о ВАКС

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения предлагается внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2483 "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений.

Так, в прошлом году депутаты ВР приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 парламентариев.

Следует отметить, Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.