ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает Раде внести изменения в закон о ВАКС

Новости » Политика     21.11.2019 - 18:42
Кабмин предлагает Раде внести изменения в закон о ВАКС
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения предлагается внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2483 "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений.

Так, в прошлом году депутаты ВР приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 парламентариев.

Следует отметить, Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.

Кабмин внес в Раду изменения в закон о правовом статусе иностранцев Раде рекомендуют принять закон по поводу планирования использования земель
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Радаантикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь