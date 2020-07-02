Внеочередное заседание Рады: стало известно время проведения

Внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 3 июля. Начало заседания запланировано на 14:00.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам возле Рады.

"Завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания - час вопросов к правительству, потом полтора часа - шоу оппозиции с правками. Потом полчаса на запросы, потом мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше", - рассказал парламентарий.

По его словам, подписные листы за проведение внеочередного заседания зарегистрируют завтра утром.

"Не знаю, будут ли кадровые вопросы насчет главы АМКУ, на комитете еще рассматривается... В 14:00, я думаю (начнется внеочередное заседание, - ред.)", - добавил Арахамия.

Напомним, заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВР может отправить главу НБУ Якова Смолия в отставку в пятницу, 3 июля.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.