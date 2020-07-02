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Рада сегодня может провести внеочередное заседание

Новости » Политика     02.07.2020 - 15:01
Рада сегодня может провести внеочередное заседание
Фото: Рада (РБК-Украина)

Сегодня будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания

Верховная рада может сегодня собраться на внеочередное заседание. Это произойдет, если будет поддержка народных депутатов Украины.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания парламента сегодня.

"Оппозиция жалуется, что надо наработать законы по COVID-19. Я хочу сообщить всем коллегам, что сегодня мы собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание", - заявил Арахамия.

Он обратился к Разумкову, чтобы рассмотреть эти неотложные для страны законы.

"Письма вам предоставлены, вы можете собрать 150 подписей. Я не возражаю, если будет поддержка народных депутатов - я сегодня могу объявить внерчередное заседание", - ответил Разумков.

Кроме того, нардеп Алексей Гончарук на своем Telegram-канале написал, что внеочередное заседание планируют начать в 18:00.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал повестку дня Рады, в которой значилось, что нардепы планируют рассмотреть законопроект об игральном бизнесе, социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса и альтернативный к нему проект закона.

Позже он сообщил, что внеочередное заседание ВР не состоится.

Напомним, в комментарии изданию заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада может отправить Смолия в отставку в пятницу, 3 июля.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Верховная Рада
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