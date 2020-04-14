Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля

Внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Он отметил, что заседание должно начаться в 13:00.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал нардеп.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал, что в среду, 15 апреля, внеочередное заседание Верховной рады может не состояться.

Так, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут ВР бороться с "поправочным спамом".

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что внеочередное заседание ВРУ может состояться уже в эту среду, 15 апреля. При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.