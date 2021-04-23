Внеочередное заседание Рады: появилась предварительная повестка дня
"Коллеги инициируют внеочередное заседание ВРУ на следующей неделе для рассмотрения и принятия вышеупомянутых законопроектов. Начался сбор подписей депутатов", - написал парламентарий.
Итак, в повестке дня следующие законопроекты:
- №5304 - о внесении изменений в ЗУ о госбюджете-2021 об увеличении расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
- №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по активизации деятельности научных парков;
- №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях;
- №5104 - о совершенствовании регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
- №3718 - об основах молодежной политики;
- №2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
- №3985 - о запуске электронного правосудия;
- №2164 - о процедуре заочного ареста;
- №3935 - о стаже в Службе судебной охраны;
- №5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
- №5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;
- №4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, которые используются в них;
- №5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель.
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина, что на следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.
Напомним, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.