Внеочередное заседание Рады: появилась предварительная повестка дня

"Коллеги инициируют внеочередное заседание ВРУ на следующей неделе для рассмотрения и принятия вышеупомянутых законопроектов. Начался сбор подписей депутатов", - написал парламентарий.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина, что на следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.

Напомним, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.