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Позачергове засідання Ради: з'явився попередній порядок денний

Автор: Юлія Струк

Наступного тижня ймовірно відбудеться позачергове засідання Верховної ради. З'явився попередній порядок денний засідання.

Її опублікував у своєму Telegram депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Колеги ініціюють позачергове засідання ВРУ наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроектів. Почався збір підписів депутатів", - написав парламентарій.

Отже, у порядку денному наступні законопроекти:

  • №5304 - про внесення змін до ЗУ про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
  • №4236 - про внесення змін до деяких законів України
  • щодо активізації діяльності наукових парків;
  • №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
  • №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
  • сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
  • №3718 - про основні засади молодіжної політики;
  • №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
  • №3985 - про запуск електронного правосуддя;
  • №2164 - про процедуру заочного арешту;
  • №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
  • №5246 - закон Володимира Зеленського про "суд у смартфоні";
  • №5175 - продовження мита на експорт брухту;
  • №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
  • №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

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