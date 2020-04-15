Внеочередное заседание Рады: опубликована повестка дня

Опубликовано повестку дня внеочередного заседания парламента в четверг, 16 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

проект №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение)

законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение)

проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)

законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение)

Напомним, спикер Верховной рады Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.