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Стало известно, какие вопросы рассмотрит Рада на внеочередном заседании в четверг

Новости » Политика     15.04.2020 - 12:54
Стало известно, какие вопросы рассмотрит Рада на внеочередном заседании в четверг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании планируется в целом принять три закона

Верховная рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам источника, повестка дня внеочередного заседания уже утверждена. Так, на заседании планируется в целом принять три закона.

В частности, во втором чтении будет рассматриваться проект изменений в регламент №1043, а также законопроекты "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653. В первом чтении депутаты рассмотрят проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усиления защиты телекоммуникационных сетей.

Кроме того, парламент рассмотрит вопрос ратификаций.

"Проект о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" №0034", - запланировано в повестке дня.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики планирует созывать срочные заседания для проверки на коррупционные риски законов, которые выносятся на рассмотрение нардепов на внеочередных заседаниях Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля. Его начало запланировано на 13:00. В ходе заседания нардепы должны рассмотреть изменения в Регламент.

Добавим, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут ВР бороться с "поправочным спамом".

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Новости Украины Верховная Радаповестка днявнеочередное заседание
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