Позачергове засідання Ради: опубліковано порядок денний

У ході засідання нардепи розглянуть п'ять законопроектів
Опубліковано порядок денний позачергового засідання парламенту у четвер, 16 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.
На засідання планується розглянути такі питання:
Нагадаємо, спікер Верховної ради України підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Так, засідання скликано у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.
Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявив, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується у цілому прийняти три закони.