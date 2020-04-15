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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     15.04.2020 - 15:12
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Начало заседания запланировано на 13:00

Председатель Верховной рады Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ на 13 часов 16 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики планирует созывать срочные заседания для проверки на коррупционные риски законов, которые выносятся на рассмотрение нардепов на внеочередных заседаниях Верховной рады.

Так, во вторник парламентарий от СН Александр Качура написал, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля. Его начало запланировано на 13:00. По словам нардепа, в ходе заседания депутаты должны рассмотреть изменения в Регламент.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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