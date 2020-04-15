Внеочередное заседание Рады: опубликована повестка дня

В ходе заседания нардепы рассмотрят пять законопроектов
Опубликовано повестку дня внеочередного заседания парламента в четверг, 16 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
Напомним, спикер Верховной рады Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.
Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.