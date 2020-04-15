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Внеочередное заседание Рады: опубликована повестка дня

Новости » Политика     15.04.2020 - 15:31
Внеочередное заседание Рады: опубликована повестка дня
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе заседания нардепы рассмотрят пять законопроектов

Опубликовано повестку дня внеочередного заседания парламента в четверг, 16 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

  • законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком
  • проект №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение)
  • законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение)
  • проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)
  • законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение)

Напомним, спикер Верховной рады Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.

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Новости Украины Верховная Радаповестка днявнеочередное заседание
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