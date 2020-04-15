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Позачергове засідання Ради: опубліковано порядок денний

Новини » Політика     15.04.2020 - 15:31
Позачергове засідання Ради: опубліковано порядок денний
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання нардепи розглянуть п'ять законопроектів

Опубліковано порядок денний позачергового засідання парламенту у четвер, 16 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

На засідання планується розглянути такі питання:

  • законопроект №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком
  • проект №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання)
  • законопроект №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання)
  • проект №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)
  • законопроект №2398-д про оборонні закупівлі (друге читання)

Нагадаємо, спікер Верховної ради України підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Так, засідання скликано у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявив, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується у цілому прийняти три закони.

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