Внеочередное заседание Рады: обнародована повестка дня

Опубликована повестка дня внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

проект постановления об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653-П);

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);

законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№ 2809);

законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1);

проект закона о внутреннем водном транспорте (реестр. № 1182-1-д);

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи) (№ 3364);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234);

проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины (№ 3358).

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.