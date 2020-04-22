Позачергове засідання Ради: оприлюднений порядок денний

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання нардепи розглянуть три постанови і шість законопроектів

Опублікований порядок денний позачергового засідання парламенту в п'ятницю, 24 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

На засіданні планується розглянути наступні питання:

проект постанови про скасування рішення Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

проект постанови про скасування результатів голосування Верховної ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту Закону про внесення змін до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 2653-П);

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№2372);

законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№2809);

законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№3205, 3205-1);

проект закону про внутрішній водний транспорт (№1182-1-д);

проект закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі) (№3364);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення у будівництві автомобільних доріг загального користування (№2234);

проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України (№3358).

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у п'ятницю, 24 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання.