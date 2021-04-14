Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР. Оно начнется в 16:00.
"В связи с требованием 155 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
В повестке дня указаны 15 законопроектов, которые рассмотрят народные депутаты. Парламентарии рассмотрят:
- №4651 о возвращении тюрьмы за недостоверное декларирование;
- №4533 о конституционной процедуре;
- № 5058 о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу выполненных постановлений;
- № 4416-1 - об индустриальных парках;
- № 5197-2 - об изменениях в госбюджет для обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия;
- №3774 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по противодействию рейдерству;
- №4539 - о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий;
- № 3364-1-д - о сертификации оператора системы передачи;
- №5173 - об усовершенствовании отдельных аспектов декларирования;
- № 4535 - о развитии института старост;
- №5327 - о внесении изменений в статью 11 ЗУ "О государственных наградах";
- №4303 - о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
- №3695 - об обеспечении равных возможности матери и отца на уход за ребенком;
- № 4643-д - о новой процедуре растаможки евроблях;
- № 4644-д - о снижении штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах.
Напомним, вчера появилась предварительная повестка внеочередного заседания ВР 15 апреля.
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что Рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля.
В частности, нардепы могут одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы.