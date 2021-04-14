Позачергове засідання Ради у четвер: Разумков підписав розпорядження
Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР. Воно розпочнеться о 16:00.
"У зв’язку з вимогою 155 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання... скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16 годину 15 квітня 2021 року", - сказано у повідомленні.
На порядку денному вказані 15 законопроектів, які розглянуть народні депутати. Парламентарії розглянуть:
- №4651 - про повернення в'язниці за недостовірне декларування;
- №4533 - про конституційну процедуру;
- № 5058 - про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;
- № 4416-1 - про індустріальні парки;
- № 5197-2 - про зміни до держбюджету для забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства;
- №3774 - про внесення змін до деяких законів України щодо протидії рейдерству;
- №4539 - про надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій;
- № 3364-1-д - про сертифікацію оператора системи передачі;
- №5173 - щодо вдосконалення окремих аспектів декларування;
- № 4535 - про розвиток інституту старост;
- №5327 - про внесення змін до статті 11 ЗУ "Про державні нагороди";
- №4303 - про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;
- №3695 - про забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною;
- № 4643-д - про нову процедуру розмитнення євроблях;
- № 4644-д - про зниження штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах.
Нагадаємо, вчора з'явився попередній порядок позачергового засідання ВР 15 квітня.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна заявила, що Рада збереться на ще одне позачергове засідання у четвер, 15 квітня.
Зокрема, нардепи можуть схвалити розмитнення "євроблях" за новою процедурою та знизити штрафи.