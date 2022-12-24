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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загорілося 66 автомобілів

Фото: внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загорілося 66 автомобілів (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішньої ворожої атаки по центру Херсона загорілося 66 легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів", - сказано в ньому.

Повідомляється, що рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни масовано обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей, ще 58 отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.

На терористичний обстріл Херсона вже відреагував президент України Володимир Зеленський та посол США в Україні Бріджит Брінк.

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ХерсонМіністерство внутрішніх справ УкраїниВійна Росії проти України