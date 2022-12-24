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В результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей

Фото: в результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшней вражеской атаки по центру Херсона загорелось 66 легковых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"24 декабря около 11:00 в результате очередных обстрелов РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей", - сказано в нем.

Сообщается, что спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожар.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

На террористический обстрел Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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